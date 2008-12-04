Герман про Януковича і Тимошенко: одна рука сильна, друга – м’якша

На засіданні президії Партії регіонів у четвер може бути оголошено результат переговорів з БЮТ щодо створення коаліції.

Про це в ефірі 5 каналу сказала "регіоналка" Ганна Герман.

Говорячи про переговори між БЮТ і Партією регіонів, вона зазначила, що поки не бачить спільного "майданчика" для порозуміння, проте все може змінитися.

"На сьогодні, коли БЮТ нам каже, що єдиною їхньою умовою є те, щоб Юлія Тимошенко залишилася прем’єр-міністром, я кажу, що в даній ситуації БЮТ думає лише про себе. Якщо і БЮТ і Партія регіонів у своєму переговорному процесі стануть на той майданчик, на котрому обидва будуть думати про Україну, будемо вважати, що ми вийшли на фінішну пряму у цих переговорах", - сказала Герман.

"На цей момент я не бачу такого майданчика. Але ніч довга. Завтра зранку ми маємо засідання президії нашої фракції і нашої політради. Можливо, на цьому засіданні буде сказано про якісь конкретні результати сьогоднішніх пізніх переговорів", - додала вона.

Герман також зазначила, що Партія регіонів сприйме будь-який результат домовленостей своїх лідерів.

"Ми будемо голосувати так, як ухвалить політрада фракції. Багато залежить від рішення лідера нашої партії. Як він вирішить – ми його підтримаємо", - сказала вона.

На питання, як Партія регіонів шукає порозуміння з БЮТ, коли лідери обох політичних сил публічно звинувачували і ображали одне одного, Герман відповіла:

"Є такий девіз. Пробачаємо і просимо пробачення. Всі політичні сили мають так сказати. Треба поставити крапку на всьому, що було. Треба забути все, що Юлія Володимирівна говорила про нас, а їй – те, що ми говорили. Треба сконцентруватися на справі, заради якої ми готові всі об’єднатися. це виведення України з кризи. І задля цього ми готові об’єднатися будь з ким, хто зуміє свої амбіції сховати під стіл і працювати не на президентські вибори, не на рейтинги, а на те, щоб реалізувати цей (антикризовий) пакет".

Вона також висловила переконання, що Україні "потрібна тверда рука", але їй не потрібно "дві сильні руки".

"Чи вони не заміцно стиснуть Україну? Я маю на увазі двох лідерів – Януковича і Тимошенко. Друга рука мусить буде трохи м’якшою. І тоді це буде ідеальний тандем", - сказала Герман.

На питання, чи не є одним з предметів домовленостей БЮТ і Партії регіонів посада президента для Віктора Януковича у 2010 році, Герман відповіла:

"Я не хотіла б, щоб Янукович був президентом по домовленості, бо я вірю, що він буде всенародно обраним президентом, бо його щиро прагне народ".

Українська правда