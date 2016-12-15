У ЄС погодилися з вимогами Нідерландів щодо ратифікації асоціації з Україною - офіційно

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні висновки Європейської Ради були оприлюднені в четвер у Брюсселі після завершення офіційної частини саміту ЄС.

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Зокрема, пропозиції Нідерландів оформлені у вигляду додатку до Угоди.

«Європейська Рада наголошує, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їх глав держав і урядів. Воно набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо цього не станеться, рішення припинить своє існування», – йдеться у висновках.

В самому додатку йдеться, що глави держав і урядів 28 держав-членів ЄС, бажаючи вирішити занепокоєння, висловлені на референдумі в Нідерландах, цілком відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, а також відповідно до мети ЄС поглибити відносини з Україною, вирішили таке:

1. Прагнучи встановити тісні та тривалі відносини між сторонами угоди, що ґрунтуються на спільних цінностях, Угода не надає Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС, а також не є зобов’язанням для надання такого статусу Україні в майбутньому.

2. Угода підтверджує співпрацю з Україною у сфері безпеки, зокрема, у галузі запобігання конфліктам, регулювання криз та запобігання поширенню зброї масового знищення. Вона не містить зобов’язання для Союзу або держав-членів забезпечити гарантії колективної безпеки або іншу військову допомогу або сприяння Україні.

3. Маючи на меті підвищення мобільності громадян, Угода водночас не надає українським громадянам або громадянам Союзу, відповідно, право проживати і вільно працювати на території держав-членів або України. Угода не зачіпає право держав-членів визначати обсяги допуску на їх територію громадян України, які шукають роботу.

4. Угода підтверджує прихильність Союзу підтримувати процес реформ в Україні. Угода не вимагає додаткової фінансової підтримки з боку держав-членів Україні й не змінює виключне право кожної держави-члена визначити характер і обсяг своєї двосторонньої фінансової підтримки.

5. Боротьба з корупцією займає центральне місце в зміцненні відносин між сторонами до Угоди. Відповідно до Угоди, сторони будуть співпрацювати в галузі запобігання та боротьбі з корупцією, як у приватному, так і в державному секторі. Співпраця між сторонами, яка стосується верховенства права, спрямована, зокрема, на зміцнення судової системи, підвищення її ефективності, збереження її незалежності та неупередженості, а також боротьбі з корупцією.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте досяг домовленостей із лідерами Європейського Союзу, які дозволяють розблокувати ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС.