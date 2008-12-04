Янукович ще не дав добро на коаліцію з Тимошенко?

У четвер в парламенті повинні були оголосити про створення коаліції ПР і БЮТ, а також обрати нового спікера (за деякими даними - Віктора Януковича). Проте, можливо, цього не відбудеться, пише газета "Сегодня". «Просто ще не прийшли до остаточних домовленостей. Звичайні робочі моменти. Нічого страшного не відбувається - переговори продовжуються», - запевнило журналістів джерело в керівництві ПР.

«Янукович поки що остаточно добро не дав. Нова вирішальна дата - вівторок», - сказав виданню один з учасників переговорів.