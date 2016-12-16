Тука назвав ймовірні причини поїздки Савченко до Мінська для переговорів з ватажками "Л/ДНР"

Про це заявив заступник міністра у справах окупованих територій Георгій Тука, передає 112 Україна.

"Для того, щоб обговорити те, що сталося із Савченко, я пропоную відштовхуватися від деяких основоположних понять. Перше, я не впевнений в тому, що Савченко є прямим агентом Кремля. Друге, інтереси Росії на сьогодні складаються з кількох пунктів, які вона вирішує в межах України. Перше, що необхідно будь-яким способом легалізувати керівництво ОРДЛО. Другий момент, - необхідно за допомогою легалізації переговорного процесу з цими "джентльменами удачі" довести й затвердити в першу чергу, всередині нашої спільноти, українців, що йдеться виключно про громадянську війну. Наступний пункт - Росія готова виступити в якості "голуба миру" в переговорах між "адекватними" українцями, яким буде представлена Савченко, і "героями Новоросії", - вважає чиновник.

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Тука виділив основні, на його думку, причини поїздки Савченко в Мінськ на переговори з бойовиками.

"Я бачу три можливі сценарії. Перший, найбільш нереалістичний, але хотілося б у це вірити. Перш ніж вирушати на зустріч з цими "екземплярами", Савченко була проінструктована СБУ і фактично за Савченко СБУ почала якусь гру з керівництвом противника, щоб вступити в якийсь контакт, а потім у потрібний момент добути інформацію або запровадити якусь інформацію. Другий сценарій, я б його назвав більш реалістичним, будуть вестися ці псевдоперемовини, по-перше, Савченко ніхто ніяких повноважень не давав, вона фактично не представляє нікого, крім себе. Треба розуміти, що ці два товариші (Захарченко і Плотницький - Ред.) несамостійні в ухваленні рішень. Вони вирішують, скільки податків збирати з місцевих ринків. Але як показав досвід Золотого, Плотницький навіть це не вміє самостійно реалізувати. Це виходить розмова двох "пустушок", одна - з нашої сторони... Фактично ці розмови зайдуть у глухий кут... Тоді терористи звільнять незначна кількість наших хлопців, продемонструвавши таким чином, що "київська хунта" з нами безпосередньо не вела розмову і у неї нічого не виходило, Надя вступила і ось перший результат. Ось так треба діяти тільки з нами, і ми все можемо". Це найгірший сценарій", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони. За словами Савченко, зустріч "була спрямована на те, щоби посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".