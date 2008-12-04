Путіну донесли, що Обама не хоче з ним псувати стосунки через Україну і Грузію

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН обіцяє адекватно реагувати на зміну зовнішньої політики США по відношенню до Росії та російських інтересів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив у прямому ефірі програми «Зустрічі з Володимиром Путіним», яку транслювали теле- і радіоканалами.

"Зазвичай завжди, коли відбувається зміна влади в будь-якій країні, тим паче в такій супердержаві як США, якісь зміни відбуваються. Дуже розраховуємо на те, що це будуть позитивні зміни", - сказав В.ПУТІН, відповідаючи на запитання про те, чи будуть якісь зміни у відносинах Росії і США при новому американському Президенті Бараку ОБАМІ.

Він зазначив, що зараз у Москві вже бачать позитивні сигнали.

"Зверніть увагу на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. І Україні, і Грузії відмовлено в Плані дій щодо приєднання до Альянсу. Ми вже на експертному рівні від людей, які дуже близькі до новообраного Президента (США) та його оточення, чули про те, що з цим не треба поспішати, не треба псувати відносини з Росією", - сказав В.ПУТІН.

Він повідомив, що «від експертів, близьких до нового керівництва США», звучать думки, що не треба поспішати з розширенням НАТО, що не треба розміщувати ПРО в Європі і що відносини з Росією необхідно вибудовувати з урахуванням інтересів Москви.

«Якщо це не просто слова, а виллється в реальну політику, то наша реакція буде адекватною і наші колеги це відразу відчують», - пообіцяв В.ПУТІН.