Ющенко і Рахмон підписали низку двосторонніх угод

Україна і Республіка Таджикистан сьогодні підписали ряд двосторонніх угод.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документів відбулась після двосторонньої зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Таджикистану Емомалі РАХМОНА у Києві.

Зокрема, було затверджено заходи до Міждержавної програми двостороннього економічного співробітництва між Україною та Таджикистаном на 2003-2012 роки, виконання яких слід забезпечити сторонам протягом 2009-2012 років з метою належної реалізації вище зазначеної програми.

Як йшлося під час підписання, реалізація заходів сприятиме розширенню договірно-правової бази, активізації співробітництва у сферах енергетики, промисловості, транспорту, АПК, гуманітарній, банківській та інших окремих галузях економіки.

Крім того, була підписана угода між Міністерством аграрної політики України та Міністерством сільського господарства Республіки Таджикистан про співробітництво у галузі агропромислового комплексу.

В рамках угоди буде розвиватись співробітництво в таких галузях АПК, як рослинництво, тваринництво, ветеринарія, біотехнології, машинобудування тощо.

Угодою передбачено надання підтримки встановлення прямих зв’язків між господарюючими суб’єктами України та Таджикистану, проведенню спільних наукових досліджень, обміну спеціалістами, інформацією, зразками насіннєвого матеріалу, продукції тощо.

Були підписані угоди і про співробітництво в гуманітарній сфері: угода між Кабінетом міністрів України та урядом Таджикистану в галузі туризму; угода між Кабінетом міністрів України та урядом Таджикистан у галузі культури і мистецтва; угода між Кабміном України та урядом у Республіки Таджикистан у галузі фізичного виховання та спорту; угода про наукову, навчальну та культурну співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Таджицьким національним університетом. Всі вище зазначені угоду в гуманітарній сфері мають на меті створення сприятливих умов та правового підґрунтя для розвитку взаємовигідного співробітництва у різних гуманітарних галузях.