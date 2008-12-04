БЮТ уперше в Україні проведе внутрішні вибори

Комітет виборців України та Харківська обласна організація БЮТ вперше в Україні проведуть внутрішньопартійні вибори - «праймеріз».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КВУ.

Як зазначив голова правління Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" Ігор ПОПОВ з приводу початку цієї кампанії щодо оцінки роботи депутатів різних рівнів та впливу на формування партійних списків, діюча пропорційна система «закритих списків» на виборах до Верховної та місцевих рад знищує внутрішньопартійну демократію та не дає партіям розвиватися. Формування списків відбувається непрозоро, традиційно партійне керівництво обвинувачується в «торгівлі» місцями, зазначив він.

За словами І.ПОПОВА, країни розвинутої демократії вирішують проблему партійної корупції шляхом проведення попередніх внутріпартійних виборів – «праймеріз», що дають уявлення про реальну популярність і спроможність кожного з претендентів на місце в списку.

В Україні, зазначив І.ПОПОВ, ідея «праймеріз» давно обговорювалася на експертному рівні, але прецеденту створено не було, тому КВУ підтримав ініціативу БЮТ в Харківській області, який вирішив провести системну оцінку діяльності своїх депутатів різних рівнів. До такої оцінки будуть залучені всі члени партій-учасників блоку в області, додав голова КВУ.

Комітет виборців збирається проводити «праймеріз» у співпраці з Харківським обласним БЮТ протягом грудня 2008 - березня 2009 років. Планується отримати звіти про свою діяльність від усіх депутатів БЮТ, представлених в Верховній Раді України (пов’язаних із Харківською областю), Харківських міської та обласної рад. Організатори «праймеріз» звернуться із індивідуальними листами до всіх членів партій БЮТ, згідно партійного обліку. Вперше в Україні кожен член партії зможе оцінити діяльність своїх депутатів та вплинути на рішення щодо формування наступних партійних списків, сказав І.ПОПОВ.

КВУ виступить незалежним арбітром і гарантом чесності такого голосування, запевнив він.

Також КВУ звертається до інших політичних сил, що збираються брати участь у наступних виборах всіх рівнів, до проведення подібного діалогу з рядовими партійцями, організації індивідуальних депутатських звітів та масштабних «праймеріз».