У БЮТ кажуть, що через Януковича не пересваряться

Можливе формування коаліції між БЮТ та Партією регіонів навряд чи призведе до розколу всередині БЮТ через незгоду деяких членів блоку щодо створення такого об’єднання.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, відповідаючи на запитання, наскільки ймовірно, що від деяких членів блоку можуть лунати заяви, аналогічні заявам міністра транспорту Йосипа ВІНСЬКОГО, що призведе до розколу.

“Навряд чи можливість створення такої коаліції може розвалити фракцію чи блок”, - сказав В.ПИСАРЕНКО. Він наголосив, що будь-яке рішення перед його остаточним ухваленням обов’язково обговорюється на засіданні фракції БЮТ. Як підкреслив депутат, кожен може висловити свою позицію і надати їй чіткі обґрунтування. “Але якщо більшість фракції висловлюється за ухвалення конкретного рішення, то зазвичай всі члени БЮТ його виконують”, - сказав він.

При цьому, за словами В.ПИСАРЕНКА, заява Й.ВІНСЬКОГО про його готовність піти з посади міністра в разі формування коаліції між БЮТ та ПР жодним чином не пов’язана з ідеологічними мотивами. “Це його особиста позиція. І не в нашій компетенції та не в нашій силі когось утримувати”, - додав народний депутат. Він висловив думку, що така заява Й.ВІНСЬКОГО пов’язана з його небажанням втратити посаду міністра.

Як повідомляв УНІАН, міністр транспорту та зв’язку Й.ВІНСЬКИЙ заявив 3 грудня, що у разі створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів він подасть у відставку.