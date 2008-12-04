Кріль: Тимошенко і Янукович не повинні тягти кота за хвіст

Лідер партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ закликає Блок Юлії Тимошенко і Партію регіонів у разі створення коаліції негайно представити спільний план дій та обрати голову Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Через надмірні апетити Юлії ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА коаліційний процес між їхніми двома фракціями може затягнутися надовго. Однак українська економіка не може чекати, поки лідери БЮТ та ПР домовляться про розподіл посад», – зазначив І.КРІЛЬ.

Він вважає, що якщо БЮТ і Партія регіонів все ж вирішили створювати коаліцію, то їм не потрібно «тягнути кота за хвіст». За його словами, вони мають якнайшвидше представити спільний план дій та обрати голову Верховної Ради.

«Один тиждень ми вже втратили, чекаючи, поки ці фракції домовляться. А з кожним днем реагувати на негативні явища в українській економіці буде все важче», - наголосив І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що Верховній Раді на прийняття бюджету на 2009 рік залишилося менше місяця, а уряд його навіть не подав на розгляд парламенту.

«Нагадаю: якщо бюджет не буде прийнято вчасно – це зв‘язує руки всім у боротьбі з кризою. Натомість зараз прем’єр-міністр займається не бюджетом, а політичними торгами», - наголосив лідер «Єдиного Центру».