Медведчук виграв суд у Наливайченка

Сьогодні Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив позов голови ради Центру «Правова держава» Віктора МЕДВЕДЧУКА та визнав недостовірною інформацію, оприлюднену тимчасово виконуючим обов‘язки голови Служби безпеки України Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ на брифінгу 19 травня ц. р. стосовно причетності В.МЕДВЕДЧУКА до порушень виборчого законодавства України під час останньої виборчої кампанії в м. Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава».

У повідомленні зазначено, що позовними вимогами було: визнати недостовірною інформацію, оприлюднену В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ на брифінгу 19 травня 2008 року, щодо причетності В.МЕДВЕДЧУКА до підкупу виборців у процесі передвиборчої агітації та інших порушень виборчого законодавства; зобов’язати СБУ протягом 10 днів з моменту набрання рішенням законної сили провести брифінг, запросивши на нього інформаційні агентства та інші ЗМІ, на якому спростувати зазначену інформацію; зобов’язати СБУ здійснити спростування вказаної недостовірної інформації шляхом оголошення повідомлення конкретного змісту.

“04.12.2008 р. судом було оголошено резолютивну частину рішення, яким позовні вимоги МЕДВЕДЧУКА В.В. задоволені повністю”, - зазначено в повідомленні.

Дане рішення набуває чинності лише у випадку, якщо воно не буде оскаржене у встановлені законом терміни до Апеляційного суду м. Києва.

Водночас, у прес-центрі СБУ на прохання УНІАН прокоментувати ситуацію, зазначили: “Рішення суду не набуло законної сили, тому ми будемо подавати апеляцію”.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ, Міністерство внутрішніх справ і прокуратура Києва створили 48 оперативно-слідчих груп для виявлення і документування спроб і фактів підкупу виборців під час передвиборної кампанії в Києві.

Він наголосив, що очолюване ним відомство перевіряє причетність до замовлення у російських політтехнологів системи організації підкупу виборців за допомогою технології "Вавилон" громадянином України Віктором МЕДВЕДЧУКОМ.