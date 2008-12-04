Ющенко при святі пройшовся по Тимошенко
Президент вітав армію
Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує уряд за низький рівень фінансування армії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на урочистостях з нагоди 17-ї річниці Збройних сил України.
Президент зауважив, що більше не допустить таких низьких показників. “Такого бюджету (як цьогорічний – УНІАН) більше не буде”, - наголосив він.
“Бюджет поточного року, який був двічі обіцяний урядом, зокрема, прем’єр-міністром, двічі обіцяний до перегляду – і жодного разу не поданий до Верховної Ради – є одним із найгірших бюджетів за останні 17 років української армії”, - сказав Президент.
На його переконання, через популізм уряду було втрачено рік у питанні переходу України на професійну армію. “Популізм - дуже погана справа і дуже поганий порадник. Через цей популізм ми втратили дуже важливий рік у контексті реалізації нашої стратегії щодо формування професійної армії”, - сказав він.
В.ЮЩЕНКО назвав головним завданням на наступний рік те, щоб розвиток армії став реальним пріоритетом Української держави.
Водночас, він наголосив на позитивних зрушеннях, які відбулись останніми роками в українському війську.