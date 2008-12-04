Ющенко при святі пройшовся по Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує уряд за низький рівень фінансування армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на урочистостях з нагоди 17-ї річниці Збройних сил України.

Президент зауважив, що більше не допустить таких низьких показників. “Такого бюджету (як цьогорічний – УНІАН) більше не буде”, - наголосив він.

“Бюджет поточного року, який був двічі обіцяний урядом, зокрема, прем’єр-міністром, двічі обіцяний до перегляду – і жодного разу не поданий до Верховної Ради – є одним із найгірших бюджетів за останні 17 років української армії”, - сказав Президент.

На його переконання, через популізм уряду було втрачено рік у питанні переходу України на професійну армію. “Популізм - дуже погана справа і дуже поганий порадник. Через цей популізм ми втратили дуже важливий рік у контексті реалізації нашої стратегії щодо формування професійної армії”, - сказав він.

В.ЮЩЕНКО назвав головним завданням на наступний рік те, щоб розвиток армії став реальним пріоритетом Української держави.

Водночас, він наголосив на позитивних зрушеннях, які відбулись останніми роками в українському війську.