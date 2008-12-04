Відбулися засідання ГУАМ+Японія, ГУАМ+Чехія, ГУАМ+США

Міністри закордонних справ ГУАМ обговорили у Гельсінкі питання політичної взаємодії держав - членів організації із забезпечення миру, безпеки і стабільності в регіоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, йшлося про діяльність організації у контексті виконання рішень Батумського саміту ГУАМ (1 липня 2008 р).

Керівники зовнішньополітичних відомств, зокрема, наголосили на необхідності зосередити увагу і зусилля міжнародного співтовариства на врегулюванні “заморожених” конфліктів у регіоні ГУАМ.

Міністри розглянули також питання галузевого співробітництва та узгодили кандидатури країн - координаторів галузевих робочих груп на період 2009-2010 років.

Крім того, відбулися засідання ГУАМ у форматі ГУАМ+Японія, ГУАМ+Чехія, ГУАМ+США.

Міністри держав - членів ГУАМ, зокрема, передали американській стороні пропозиції щодо проектів співпраці у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми та нелегальною міграцією відповідно до Рамкової програми співпраці ГУАМ-США.

Обговорювалося також питання співпраці у форматі ГУАМ-США між прикордонними відомствами.