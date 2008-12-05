Путін: Росії не потрібні військові бази на Кубі та у Венесуелі

Росія не бачить потреби в створенні баз на постійній основі на Кубі й у Венесуелі, але може за необхідності використовувати їх військову інфраструктуру, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

"Необхідності в будівництві баз на постійній основі сьогодні немає, хоча ми маємо домовленості з керівництвом Венесуели. Думаю, що й кубинське керівництво від цього не відмовлятиметься - за необхідності ми зможемо використовувати порти цих країн для заходу наших військових суден з метою поповнення продовольчими запасами, паливом", - цитує голову російського уряду РІА “Новости”.