Ющенко вперше за кілька місяців зустрівся з Луценком тет-а-тет

Віктор Ющенко провів як мінімум дві зустрічі, присвячені обранню спікера. Про це повідомляє "Коммерсант-Украина". Так, глава держави вперше за останні декілька місяців зустрівся з міністром внутрішніх справ, лідером депутатської групи "Народна самооборона" у фракції НУ-НС Юрієм Луценком тет-а-тет. "Віктор Ющенко пропонував Луценку підтримати кандидатуру Івана Плюща. Говорив, що це потрібно для країни, збереження демократичних цінностей. Але наша позиція незмінна – ми Плюща підтримувати не будемо і висуваємо Володимира Литвина", - розповіло джерело в НС, додавши, що з кандидатурою лідера фракції блоку Литвина нібито не згоден сам Ющенко.

У необхідності підтримати Івана Плюща Президент намагався переконати і лідера Партії регіонів Віктора Януковича. "Обрання спікера не вирішить питання з кризою", - обурювалося джерело в керівництві ПР.