Долар на міжбанку знову росте

10:56, 05 грудня 2008
Політика
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Ціни на євро і рубль теж пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися зростанням котирувань - 7,4450/7,5450 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Ціни на російську валюту піднялися до 0,2580/0,2665 грн., котирування євро-гривні пішли вгору - 9,5150/9,6355 грн.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2766/1,2768 дол. США (четвер - 1,2656/1,2658).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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