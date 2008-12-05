Петьовка пропонує Луценку, Москалю і Томенку свою долю в замку

Народний депутат, член президії партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА заявляє, що фірма-орендар мукачівського замку “Паланок” зацікавлена у його реставрації.

Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на інтерв’ю В.ПЕТЬОВКИ газеті “24”.

“Я можу віддати відсотки фірми-переможця конкурсу на право оренди частини мукачівського замку “Паланок”, що належать моїй сім‘ї, за одну гривню ЛУЦЕНКУ, МОСКАЛЮ чи ТОМЕНКУ. Будь-кому, але за умови виконання всіх вимог, які є в договорі між фірмою та міською радою», - заявив В.ПЕТЬОВКА.

Він додав, що “орендарі замку “Паланок” більше меценати, ніж бізнесмени. Їхній інтерес у тому, щоб замок був відреставрований, і державні кошти на його реконструкцію не витрачалися”.

В.ПЕТЬОВКА нагадав, що мукачівський замок “Паланок” залишається у комунальній власності міста. За його словами, через відсутність грошей на підтримку пам‘ятки архітектури місцева влада тричі проводила конкурс на оренду його частини на 49 років, при чому про умови були інформовані лідери партії, великі бізнесмени та меценати, а також СБУ та прокуратура. Він зазначив, що двічі конкурс закінчувався безрезультатно і лише втретє знайшлася фірма-орендар, яка погодилася вкладати мільйонні ресурси у реконструкцію замку.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня 2008 року на позачерговій сесії депутати Мукачівської міськради ухвалили рішення про надання ТОВ «Високий замок» в довгострокову оренду приміщення замку “Паланок” (пам`ятка архітектури ХІV-ХVІІІ ст.) загальною площею 2300 кв. м на період з 2010 до 2056 року.

Народні депутати Микола ТОМЕНКО і Геннадій МОСКАЛЬ звернулися до правоохоронних органів із проханням перевірити законність дій державних органів та посадових осіб у зв’язку прийняттям Мукачівською міськрадою рішення про надання права довгострокової оренди на приміщення замку “Паланок”. За даними тижневика “Дзеркало тижня”, засновниками ТОВ “Високий замок” є БАЛОГА Оксана Іванівна (дружина глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ), ПЕТЬОВКА Марина Іллівна (дружина В.ПЕТЬОВКИ, двоюрідного брата В.БАЛОГИ, екс-мера Мукачевого), ТОКАР Мирослава Іванівна (дружина І.ТОКАРЯ, голови Мукачівської РДА).

Наприкінці листопада Міністерство внутрішніх справ заявило, що рішення про передачу в оренду мукачівського замку «Паланок» є нелегітимним, а тому зібрані матеріали направлено до прокуратури Закарпатської області для їх вивчення та відповідного реагування.