Тимошенко оголосила догану губернатору

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1489-р від 3 грудня 2008 року оголосив догану тимчасово виконуючому обов’язки голови Срібнянської райдержадміністрації Владиславу КОСЕНКУ та голові Чернігівської облдержадміністрації Володимиру ХОМЕНКУ.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, В.КОСЕНКУ оголошено догану за видання з перевищенням повноважень розпорядження від 22 серпня 2008 року № 111-ос про тимчасове покладання виконання обов’язків першого заступника голови Срібнянської райдержадміністрації на спеціаліста І категорії цієї адміністрації, а В.ХОМЕНКУ – за порушення актів законодавства в частині погодження такого рішення, тобто рішення про тимчасове покладання виконання обов’язків першого заступника голови РДА на спеціаліста І категорії.

Догану оголошено за результатами проведеного Головдержслужбою службового розслідування. Зокрема, Головдержслужба дійшла висновку, що В.КОСЕНКО своїм рішенням порушив статтю 40 закону України “Про місцеві державні адміністрації”, яка визначає функціональні повноваження голови, першого заступника, заступників голови і заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, а голова Чернігівської ОДА В.ХОМЕНКО погодив тимчасове покладання виконання обов’язків першого заступника голови РДА на спеціаліста І категорії, чим також порушив вимоги законодавчих актів.