Глава Єврокомісії про "безвіз" для українців: питання кількох тижнів

Про це написав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у статті Standing by Ukraine для журналу Baltic Rim Economies, передає ЄвроПравда.

Він нагадав, що в 2010 році Єврокомісія висунула перед Україною низку вимог щодо реформ, які вона мала виконати для візової лібералізації.

"Після ретельної і тривалої оцінки ми дійшли висновку, що ці умови були дотримані. Тепер ми повинні дотримати свою частину угоди" - написав Юнкер.

"Я вважаю, що українські громадяни будуть вільні від обов'язку отримання візи протягом кількох тижнів", - додав президент Єврокомісії.

Також він висловив сподівання, що наступний транш макрофінансової допомоги Україні буде розблоковано на початку 2017 року.

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Крім того, за його словами, ЄС і далі докладатиме зусиль для вирішення конфлікту на сході України дипломатичними засобами й шляхом забезпечення повної поваги суверенітету і територіальної цілісності України.

"Саме тому ЄС наполягає на повній реалізації Мінських домовленостей, починаючи з повного і належного режиму припинення вогню" - написав він.

"З нашого боку ми продовжуватимемо робити все від нас залежне щоб допомогти цій великій європейській нації знову стати на ноги", - наголосив Юнкер.

Раніше із сайту Європейського парламенту зникла дата розгляду безвізового режиму для українців.

Як повідомляв УНІАН, секретаріат Європейського парламенту отримав вказівку прибрати з веб-сайту індикативну дату голосування щодо безвізового режиму для України, щоб не створювати "некоректні негативні очікування".