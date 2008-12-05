Ющенко не збирається приходити в таку Верховну Раду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийде у Верховну Раду лише після відновлення її дієздатності та ухвалення державного бюджету на 2009 рік й антикризових законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу, коментуючи можливу участь В.ЮЩЕНКА у пленарному засіданні Верховної Ради 9 грудня, на яке його запросили народні депутати.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, на переконання Президента, народні депутати «мають відновити власну дієздатність перш ніж вимагати від глави держави побачення».

Прес-секретар наголосила, що, на думку В.ЮЩЕНКА, спочатку необхідно обрати спікера, створити коаліцію, оприлюднити її програмні принципи та першочергові пріоритети.

Президент нагадує, що за час своєї каденції ВР шостого скликання заблокувала прийняття принципово важливих для розвитку країни законопроектів.

«Президент фактично виконував роботу депутатів, змушуючи їх приймати підготовлені й подані ним законопроекти щодо ліквідації наслідків повені чи світової економічної кризи», - сказала І.ВАННИКОВА, зауваживши, що натомість глава держави та українське суспільство хотіли б бачити звіт про роботу парламентаріїв у 2008 році.

«Адже дуже показовим з точки зору ефективності є вчорашній робочий день народних депутатів, який тривав усього 8 хвилин», - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, на думку Президента, завданням-мінімумом для депутатів є прийняття державного бюджету на 2009 рік і ще одного антикризового пакету законопроектів. «Це лише незначна частина боргу парламенту перед українським суспільством, яке місяцями оплачує його бездіяльність своїми податками», - сказала прес-секретар Президента.

За її словами, глава держави вважатиме за доцільне обговорювати можливу участь у роботі парламенту лише після виконання депутатами згаданої програми-мінімум.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня парламент ухвалив рішення запросити на засідання ВР 9 грудня Президента В.ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО для обговорення політичної і економічної ситуації в державі.