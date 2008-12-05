Януковичу важко сказати, чи буде у вівторок коаліція

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наразі не може точно сказати, чи буде у вівторок, 9 грудня, створено коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні в місті Спітаку.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, офіційно переговори про створення коаліції почалися «лише вчора».

Чи «буде ухвалене рішення, на сьогодні сказати не можу», - сказав він.

За словами лідера Партії регіонів, представники партії також ведуть переговори з Блоком Литвина та КПУ, щоб об`єднатися в парламенті та прийняти антикризову програму.

Він наголосив, що «сьогодні ми повинні об`єднатися перед тими загрозами, які сьогодні стоять перед кожним в Україні».

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що «сьогодні не до з`ясування політичних стосунків».

На уточнююче запитання, чи буде все-таки у вівторок створено коаліцію, він відповів: «Ми зобов`язані це зробити, це наш обов’язок».

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Партія регіонів почала офіційні переговори на тему підписання антикризової коаліційної угоди.

За даними прес-служби, призначені переговорники з усіма парламентськими фракціями: Андрій КЛЮЄВ відповідає за переговори з БЮТ, Олександр ЄФРЕМОВ – з “Нашою Україною – Народною самообороною”, Володимир РИБАК – з КПУ, Микола АЗАРОВ – з Блоком Литвина.