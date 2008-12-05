Янукович розповів про зустріч з Ющенком

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що в можливій коаліції за участю фракції ПР головою Верховної Ради України буде Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв`ю журналістам В.ЯНУКОВИЧ, зокрема сказав, що у нього була зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, під час якої обговорювалися економічні питання і ситуація в країні.

За його словами, В.ЮЩЕНКО запитав його, чи підтримає фракція Партії регіонів кандидатуру Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради України. За словами В.ЯНУКОВИЧА, він відповів, що «рішення цього питання залежатиме не тільки від фракції Партії регіонів». "Хоча у фракції Партії регіонів є свій кандидат на посаду спікера парламенту - Олександр ЛАВРИНОВИЧ, а я очолюю фракцію і партію", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо партія ухвалить рішення про балотування О.ЛАВРИНОВИЧА на пост голови парламенту, то «він піде, якщо буде таке рішення».

«Що стосується мене особисто, то я про свої особисті інтереси взагалі не хочу говорити. Мене цікавить сьогодні загальнодержавна проблема, той виклик, який стоїть перед нами», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомлялося, останніми днями активізувався переговорний процес щодо можливості формування нової парламентської коаліції. Серед іншого народні депутати обговорюють і варіант обрання головою Верховної Ради України В.ЯНУКОВИЧА.