Євродепутат розповів про "міжінституційні битви" у ЄП щодо "безвізу" для України

Про це він заявив під час представлення дослідження "Аудит зовнішньої політики", передає "Європейська правда".

Брок нагадав, що найбільша затримка відбулася через складнощі в узгодженні так званого механізму призупинення між Радою ЄС та Європарламентом.

"У нас і досі тривають міжінституційні битви, але ви можете бути впевнені, що візова лібералізація відбудеться", - заявив він.

"Все тримає механізм призупинення, але він не пов’язаний з Україною. Він потрібен нам, оскільки він дозволить легше "продати" скасування віз для наших громадян", - додав Елмар Брок.

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Євродепутат запевнив, що затвердження механізму призупинення має відбутися достатньо скоро: "Європейський парламент завершить всі процедури, це питання тижнів".

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європарламент оприлюднив нову можливу дату розгляду питання про введення безвізового режиму для громадян України - 3 квітня. У порядку денному на сайті ЄП у графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися питання, було написано «03/04/2017».

Згодом у Європарламенті перенесення голосування за "безвіз" для України пояснили помилкою. Зазначалося, що дата голосування за український "безвіз" незабаром буде виправлена. Таким чином, дані про перенесення голосування в Європарламенті на 3 квітня 2017 року помилкові.

Раніше у порядку денному на сайті ЄП повідомлялося, що в разі позитивного завершення міжінституційних переговорів про надання Україні безвізового режиму ЄП може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року, а ще до цього йшлося про 18 січня.