Янукович розказав, про що сьогодні треба думати, а про що - ні

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає невчасними розмови про зміну процедури обрання Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер регіоналів відмовився відповідати на питання про те, чи підтримає Партія регіонів зміни до Конституції, що передбачають обрання Президента України народними депутатами.

Він заявив, що вибори глави держави відбудуться тільки через півтора роки, і «не про вибори потрібно сьогодні думати політикам, а про країну, про людей».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ у Вірменії бере участь в заходах, приурочених до 20-х роковин землетрусу в Спітаку і Гюмрі (колишньому Ленінакані). 7 грудня 1988 року стався катастрофічний землетрус у Вірменії, який практично вщент зруйнував ці два міста.

В той час В.ЯНУКОВИЧ разом з іншими українцями брав активну участь в наданні допомоги постраждалим від землетрусу.