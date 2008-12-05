Лукашенко може їздити до ЄС цілу зиму

Участь Білорусі у новій ініціативі Європейського Союзу, програмі “Східне партнерство” буде визначена до березня.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в Європейській комісії.

Співрозмовник агентства зазначив, що рішення ЄС залежатиме від демократичних змін у Білорусі.

«Поки що Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО може їздити до країн-членів ЄС. Але це було політичне рішення», - сказав представник Єврокомісії.

Джерело зазначило, що вже в березні-квітні Рада міністрів закордонних справ ЄС ще раз оцінить своє рішення, прийняте в жовтні цього року, щодо тимчасового призупинення візових санкцій проти представників вищого керівництва країни.

«Тут може бути три варіанти рішення: або призупинення дії санкцій буде продовжено, або санкції будуть скасовані повністю, або санкції будуть відновлені», - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо “Східного партнерства” – польсько-швецької ініціативи, представленої у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської Ради у червні 2008 року.

1 вересня цього року Європейська Рада на фоні російсько-грузинської війни закликала прискорити роботу над імплементацією ініціативи. Очікується, що на грудневому засіданні Європейської Ради лідери голів держав та урядів країн-членів ЄС обміняються думками щодо представлених пропозицій, а остаточне рішення схвалять вже в березні наступного року.

Програмою “Східне партнерство” планується охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.

Рада міністрів ЄС із загальних справ та зовнішніх відносин 13 жовтня призупинила на півроку дію візових санкцій проти високопосадовців Білорусі.