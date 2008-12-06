Ющенко: перед Україною стоїть завдання створити професійне військо

Ющенко привітав співвітчизників з 17-річчям Збройних Сил і побажав нових звершень у зміцненні обороноздатності України

Київ. 6 грудня. УНІАН. Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО привітав військовослужбовців, працівників і ветеранів Збройних Сил України з 17-ю річницею Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони України.

Як зазначається в привітанні, “наша армія продовжує славні традиції військових звершень Українського народу – від перемог княжих і козацьких часів до звитяг Другої світової війни. За роки незалежності Збройні Сили утвердилися як могутній чинник національної безпеки, стали надійною опорою нашої державності”.

Президент України висловив переконання, що військовослужбовці й надалі з честю виконуватимуть святий обов’язок із захисту Батьківщини.

“Нині перед Україною стоїть важливе завдання – створити професійне військо, яке відповідало б сучасним євроатлантичним стандартам і було оснащене новітнім озброєнням”, - зауважив глава держави і запевнив, що зробить “все необхідне для реформування вітчизняних Збройних Сил, забезпечення військовослужбовцям гідних умов життя”.

В.ЮЩЕНКО щиро подякував кожному захисникові Вітчизни, кожному ветеранові, кожному, хто в цей святковий день стоїть на бойовому посту, хто перебуває далеко від України у складі миротворчих контингентів за вірність Присязі та патріотизм і побажав їм здоров’я, щастя, успіхів та нових звершень у зміцненні обороноздатності Української держави.