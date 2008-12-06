Народні депутати засудили поведінку комуніста в телеефірі

Народні депутати з різних фракцій у Верховній Раді України засуджують поведінку депутата від КПУ Леоніда ГРАЧА під час ефіру програми "Свобода на Інтері" 5 грудня, в якій він виконував роль ведучого.

Як повідомляє прес-служба депутата від НУ-НС Павла ЖЕБРІВСЬКОГО, депутати залишили студію під час ефіру, "не маючи більше можливості слова та висловлювання власної думки".

У зверненні народних депутатів зазначається, що "у студії розгорнувся ошаленілий антидержавницький, антиукраїнський шабаш".

"Ми висловлюємо обурення тим, що відбулося в ефірі найбільшого українського телеканалу, який в гонитві за рейтингом, поставив під сумнів відстоювання принципів відповідальності перед глядачем, надання учасникам дискусії рівних можливостей, забезпечення культури поведінки в прямому ефірі і в цілому на українському телебаченні", - наголошується у зверненні.

"Ми поважаємо право всіх мас-медіа на формування своїх телепрограм згідно власної редакційної політики, але вважаємо, що загальноукраїнський канал має демонструвати особливу відповідальність перед глядачем", - вважають депутати.

Під зверненням підписалися народні депутати від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО, П.ЖЕБРІВСЬКИЙ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Кирило КУЛИКОВ та Юрій ГРИМЧАК, від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ, а також народний депутат I, II, IV скликань Степан ХМАРА.

Коментар-відповідь Леоніда Грача