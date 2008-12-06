УНП вимагатиме від Ющенка усунути голову Нацбанку

Українська народна партія звернеться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією відставки Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України, який своїми діями “посилює економічну кризу”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам під час Х звітно-виборчого з’їзду Української народної партії заявив голова УНП Юрій КОСТЕНКО.

За його словами, сьогодні відбувається з боку НБУ політика знищення національного товаровиробника.

«Це відбувалося не тільки в процесі наростання фінансової кризи, а це почалося з весни нинішнього року, коли саме курсова політика НБУ заклала підвалини кризи в металургії та хімії», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Лідер УНП зауважив, що штучне пониження вартості долара на українському ринку «поклало на лопатки металургію та хімію».

Ю.КОСТЕНКО також наголосив, що внаслідок непрофесійної діяльності НБУ щодо курсової політики громадяни втратили понад 160 млрд. грн.

«Тому Українська народна партія і сформувала таку вимогу до Президента», - додав він.