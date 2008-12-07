Костенко про обрання Президента в парламенті

Президент може винести на всеукраїнський референдум питання обрання глави держави парламентом, якщо такі наміри БЮТ і Партія регіонів почнуть реалізовувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час Х звітно-виборчого з’їзді Української народної партії заявив голова УНП Юрій КОСТЕНКО.

«Якщо буде внесення змін до Конституції, які передбачають обрання Президента парламентом, то Президент може одразу ж винести це питання на всеукраїнський референдум. Такі повноваження у глави держави є», - сказав він.

При цьому Ю.КОСТЕНКО наголосив, що попри критику українцями діяльності президентів, громадяни усвідомлюють, що саме президентська гілка влади є стабілізатором і політичним центром, який не дозволяє розколоти Україну.

«Всі розуміють, що Президент має обиратися всенародно, а не групою олігархів в парламенті», - сказав він.

При цьому він зауважив, що обрання Президента у ВР загрожуватиме усуненням інституту президентства від державного впливу.