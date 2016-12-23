У МЗС "технологічно" будуть готові до запровадження візового режиму з РФ

Про це заявила речник міністерства закордонних справ Мар'яна Беца, передає 112 Україна.

"Дійсно, ми аналізуємо це питання, воно не нове. У будь-якому випадку, технологічно МЗС буде готове до впровадження такого режиму, якщо буде прийнято політичне рішення відповідними компетентними органами. Є ще низка питань, які потрібно зважено розглянути, врахувати, насамперед, наслідки для пересічних громадян, оскільки їх майже 3 млн, які проживають у РФ, і захист яких є нашим пріоритетом. Безперечно, це питання політичних в'язнів, ми вживаємо всі заходи для їх звільнення, ми працюємо, і для цього нам потрібні потужні закордонні дипломатичні установи", - говорить Беца.

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За її словами, візовий режим з Росією не вирішить проблему з тимчасово неконтрольованим Україною кордоном.

"Безумовно, ми розуміємо, що проблема запровадження візового режиму не врегулює питання тимчасово неконтрольованої урядом України частини російсько-українського державного кордону. Це досить складне питання. І ще дуже важливий чинник - це питання Криму", - зазначила вона.

Речник МЗС також не виключає дзеркальної відповіді РФ на введення Україною візового режиму.

"Ми не виключаємо також, що в разі введення візового режиму можливі будь-які провокації з боку Росії. З одного боку, це може бути дзеркальна реакція - введення візового режиму з Україною, з іншого боку, це може бути і відсутність дзеркальної реакції з боку РФ. Тому не зменшиться потік українських громадян до РФ і не зніме з порядку денного питання їх безпеки в Росії", - сказала Беца.

Як відомо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про підготовку запровадження візового режиму з Росією.