Якщо коаліції не буде цього тижня, її не буде ніколи - експерт

Цього тижня у Верховній Раді України триватимуть переговори про створення парламентської коаліції. Політологи найвірогіднішим вважають союз між Блоком Юлії Тимошенко і Партією регіонів. Якщо цього не станеться, на їхню думку, то не уникнути позачергових виборів, передає Радіо Свобода.

90% що БЮТ і Партія регіонів цього тижня таки створять парламентську коаліцію, – вважає політолог Артем Біденко

«Це пов’язано в першу чергу з певними раціональними необхідностями такої коаліції, бо бізнесмени в обох фракціях розуміють, що фінансова і політична криза в Україні зайшла занадто далеко. І відсутність коаліції призводить до втрат ними великих грошей. В Даному випадку прагматизм перемагає над якоюсь кон’юнктурою», – зазначає Артем Біденко.

За його словами, цю коаліцію можемо називати ситуативною, оскільки вона ґрунтуватиметься навколо прагматичних питань, а не ідеологічних.

«Вона не буде займатися питаннями на кшталт НАТО, мови, голодомору. Вона займатиметься в основному економічними питаннями та намагатиметься провести Україну через кризу цією зимою. Швидше за все ця коаліція розпадеться навесні», – каже політолог Артем Біденко.

На відміну від Артема Біденка політолог Олександр Палій переконаний, що коаліції не буде, а будуть дострокові вибори.

«Буде не коаліція, а розпуск парламенту. Оскільки такий статус дає президенту низку переваг. Розпущений парламент не буде здатний зібрати 300 голосів. Звичайно тут є проблеми з ухваленням бюджету і антикризових законів. Але загрози змін до Конституції і переформатування законодавчого поля – це загрози не тільки для президента, а й для державної системи України. Це стимулюватиме президента, щоб він в чергове розпустив парламент і це буде логічне рішення», – наголошує Олександр Палій.

Якщо коаліції не буде цього тижня, то її не буде ніколи, – заявив Радіо Свобода політолог Сергій Таран:

«Є перспектива створення парламентської коаліції між Партією регіонів і БЮТ. Однак, якщо торкатися того, чи буде ця коаліція довготривалою, то тут шансів набагато менше. Швидше за все конституційної більшості вони не матимуть», – каже Сергій Таран.

За його словами, всередині двох політичних сил, особливо блоку Юлії Тимошенко є дуже неоднозначне сприйняття такої коаліції.

«Звичайно, якщо перші кроки коаліції будуть ефективними, і вони справді сконцентруються на економічних питаннях, ця коаліція матиме шанс на довготривале життя. Але в експертному середовищі є очікування, що ця коаліція матиме ті самі проблеми і загрози що й попередня. Це конкуренція між двома лідерами», сказав Радіо Свобода політолог Сергій Таран.

А поки, на думку експертів, два лідери схиляються до такого розподілу: Юлія Тимошенко прем’єр-міністр, а Віктор Янукович голова Верховної Ради. А президента, два лідери, збираються обирати в парламенті.