Ющенко збирає політиків на консультації в Секретаріаті
11:09, 08 грудня 2008Політика
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Інформація джерела
Президент Віктор Ющенко має намір в понеділок провести консультації з представниками демократичних партій.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Секретаріаті Президента.
"На сьогодні у Президента заплановані зустрічі з керівництвом і представниками демократичних партій", - повідомив співрозмовник.
Як відомо, цього тижня депутати мають намір обрати спікера парламенту. Президент підтримує кандидатуру Івана Плюща.
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