Ющенко збирає політиків на консультації в Секретаріаті

Президент Віктор Ющенко має намір в понеділок провести консультації з представниками демократичних партій.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Секретаріаті Президента.

"На сьогодні у Президента заплановані зустрічі з керівництвом і представниками демократичних партій", - повідомив співрозмовник.

Як відомо, цього тижня депутати мають намір обрати спікера парламенту. Президент підтримує кандидатуру Івана Плюща.