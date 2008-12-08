Толстоухов: ніякого розколу в Партії регіонів немає

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Анатолій ТОЛСТОУХОВ спростовує інформацію про розкол, що існує в Партії регіонів.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Дело» (№225 від 8 грудня 2008 року).

«Партія регіонів перебуває в процесі вибору оптимального шляху. Ніякого розколу всередині партії не немає. Є прихильники різних точок зору і шляхів руху», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ. При цьому, за його словами, про розкол можна буде говорити тоді, коли якась частина депутатів не захоче підтримувати позицію іншої частини, щоб вести спільну лінію.

Депутат зазначив, що представники груп, які існують всередині Партії регіонів, знають про дії один одного. «Річ у тім, що АХМЕТОВ не може не знати про дії КЛЮЄВА. І навпаки. Словесної бійки або чвар між групами теж немає», - підкреслив А.ТОЛСТОУХОВ.

При цьому він підтвердив той факт, що один з лідерів ПР Андрій КЛЮЄВ справді схиляється до створення коаліції з БЮТ. «Це правда. Хіба він з цього робить секрет? Ні. Про це, звісна річ, знає керівництво партії», - сказав народний депутат. А.ТОЛСТОУХОВ зазначив, що зараз ведеться робота зі створення коаліції на всіх напрямках, зокрема не виключається і союз з БЮТ. «Йому навіть надається перевага, бо реальний», - додав депутат. При цьому він також підтвердив, що ще один з лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ виступає проти коаліції з БЮТ.