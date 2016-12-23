Президент призначив Куцика керівником ДУСі

Указ опублікований на сайті глави держави.

Попередніми указами Порошенко звільнив Куцика з посади заступника керівника Держуправління справами і скасував свій указ "Про тимчасове виконання обов'язків Керівника Державного управління справами" (№572/2016 і №573/2016) відповідно.

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Довідка. Іван Маркович Куцик народився в 1951 році у у Черкаській області. Колишній генерал-полковник міліції, перший заступник керівника Апарату Верховної Ради України. З 1972 р. - в органах внутрішніх справ. Після 2000 р. в різні роки був заступником керівника ДУС, радником президента, секретарем РНБО, радником прем'єр-міністра, першим заступником міністра Кабміну.

У червні 2016 року Порошенко призначив Івана Куцика заступником керівника Держуправління справами.