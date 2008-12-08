Ющенко, Тимошенко і Янукович для Росії один на одного схожі?

Створення Міжвідомчої стратегічної групи з українсько-російських відносин має на меті не поліпшення взаємин із Росією, а створення альтернативи діючому уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив голова Союзу громадських об`єднань «Вільна Росія», колишній начальник Управління адміністрації Президента РФ з міжрегіональних і культурних зв`язків із зарубіжними країнами Модест КОЛЄРОВ.

“Це рішення Віктора ЮЩЕНКА не має жодного відношення до взаємин Росії та України, тому що у посла України в РФ Костянтина ГРИЩЕНКА і без цього був статус заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони, який вже ставив його над урядом і над іншими відомствами, що працюють із Росією”, - сказав М.КОЛЄРОВ.

Крім того, на його думку, створення міжвідомчої комісії має на меті не поліпшення відносин із Росією, а створення по одному з ключових і найгостріших питань зовнішньої політики України альтернативи діючому уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

“Виявилося, що прямо підпорядкованих Президенту міністрів закордонних справ і оборони недостатньо, щоб формувати альтернативний порядок денний у відносинах із Росією, оскільки економічний блок виявляється, на думку Президента України, не під достатнім контролем», - сказав М.КОЛЄРОВ.

Експерт також зазначив, що наявність спеціального представника Президента України з енергетичної політики Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, наявність спеціальних директив В.ЮЩЕНКА щодо переговорів навколо газу з Росією аніскільки не виправляли цю ситуацію, і отже, ця міжвідомча комісія не більше ніж спроба створення альтернативного уряду для відносин із Росією, який об`єднував би як політичні, так і економічні питання.

На його думку, для самих відносин із РФ це жодної ролі не гратиме, оскільки найактуальніше питання у відносинах двох країн - погашення боргу за газ, яке, незважаючи ні на що, не розв`язується.

“На моє глибоке переконання, поліпшити відносини між Україною і Росією можна не словами, а справами, а насправді українські політики – чи то В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО чи Віктор ЯНУКОВИЧ - мало чим відрізняються один від одного. Тому я не чекаю поліпшення відносин», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО створив Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин. Група створена з метою забезпечення проведення ефективної єдиної державної політики у сфері українсько-російських відносин, враховуючи значення цих відносин для забезпечення національної безпеки України.

Згідно з указом Президента, Міжвідомча стратегічна група з українсько-російських відносин повинна розробити і подати в місячний термін проекти Основних принципів стратегії вирішення актуальних питань українсько-російських відносин і генеральних директив делегаціям України на переговори з Російською Федерацією.

Крім того, вона повинна забезпечувати підготовку на постійній основі пропозицій щодо заходів з нормалізації і подальшого конструктивного розвитку українсько-російських відносин.

В.ЮЩЕНКО своїм указом призначив посла України в РФ К.ГРИЩЕНКА спеціальним представником України з розвитку відносин із Російською Федерацією. Згідно з указом, спецпредставник веде за дорученням Президента України переговори державного рівня з російською стороною по всьому комплексу українсько-російських відносин, а також вносить за дорученням глави держави російській стороні пропозиції щодо вирішення проблемних питань українсько-російських відносин.