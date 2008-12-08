Льовочкін: Партія регіонів може підтримати кандидатуру Плюща

Партія регіонів може підтримати кандидатуру Івана Плюща, якого пропонує Президент України Віктор Ющенко, на пост спікера парламенту, повідомив депутат Партії регіонів Сергій Льовочкін. "На мою думку, це можливо. Оскільки Іван Плющ - чесний депутат. Але все залежить від результатів переговорів (між політиками)", - цитує у понеділок депутата прес-служба партії.

РИА Новости