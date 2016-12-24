У Києві відбувся форум новообраних депутатів та голів об'єднаних громад від БПП

Загалом на виборах 11 та 18 грудня 2016 року, які проходили у 185 об’єднаних територіальних громадах, обрані 120 голів ОТГ та 1150 депутатів рад ОТГ, які представляють партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність» .

Перемога Партії «БПП «Солідарність» на виборах в об’єднаних територіальних громадах, а також висока явка виборців свідчать про підтримку українцями реформи децентралізації, ініційованої Президентом Петром Порошенком. Про це під час Форуму новообраних голів та депутатів ОТГ заявив народний депутат України, заступник голови фракції БПП у Верховній Раді, член Центральної ради Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Березенко.

«На цих виборах партія “БПП “Солідарність” вкотре показала, що вона є єдиною політичною силою, яка об’єднує всю країну. Кандидати, які балотувалися за підтримки Партії, перемогли і на Заході, і на Сході, і на Півночі, і на Півдні України», - сказав С.Березенко.

За словами С.Березенка, важливими ознаками цих виборів є недовіра виборців до популістичних і радикально налаштованих кандидатів, а також провал у східних областях представників проросійських політичних сил.

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У зверненні до учасників Форуму Президент України Петро Порошенко зазначив: «Вибори стали свого роду міні-плебісцитом на підтримку децентралізації. Нові можливості вже відкрилися для понад 3 мільйонів громадян, які живуть в об’єднаних громадах, а це майже чверть сільського населення України. За рік збільшення доходів лише власних бюджетів об’єднаних громад зросли більш ніж втричі. В цілому загальний фонд місцевих бюджетів збільшився вшестеро у порівнянні до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу об’єднаних громад».

«Наступного року об’єднані громади матимуть можливість використати близько 9 мільярдів гривень на важливі проекти – лікарні, дороги, котельні. Це те, що дає перетворювати політику на технологію досягнення конкретних результатів, зрозумілих кожному», - зазначив Президент України.

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Як повідомив на Форумі віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, Геннадій Зубко, 2017 рік має стати роком об’єднаних громад. «Ми бачимо, що в результаті фінансової децентралізації місцеві бюджети збільшились. Але потрібно зробити так, щоб це відчули й звичайні родини: коли діти підуть в садок або школу, коли звертатимуться в лікарню або в орган місцевої влади за соціальною або адміністративною послугою – коли отримуватимуть якісну послугу», - сказав Геннадій Зубко.

Загалом у результаті реформи децентралізації в Україні очікується створення 10 тисяч об’єднаних територіальних громад.