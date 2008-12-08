Кириленко: БЮТ до ранку чекатиме пропозицій щодо коаліції

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО вважає, що завтра набагато більше шансів обрати голову Верховної Ради депутатською більшістю, ніж створити коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам по закінченні засідання лідерів фракцій.

«Завтра може відбутися позитивне голосування по голові ВР», - сказав він.

Водночас І.КИРИЛЕНКО наголосив, що лідерами фракцій було ухвалено рішення до 9-ї години завтрашнього ранку зробити перерву в засіданні лідерів фракцій з тим, щоб згодом знову сісти за стіл переговорів.

І.КИРИЛЕНКО запевнив, що якщо завтра буде обраний голова ВР, то уряд буде готовий одразу ж з’явитися у парламент для оприлюднення своєї антикризової програми.

«Ми до ранку чекаємо пропозицій – комусь не вистачає голосів для формування більшості чи коаліції, ми готові для такої розмови», - сказав він.

При цьому І.КИРИЛЕНКО зауважив, що БЮТ готовий до обрання голови ВР, але лише за двох умов: підписання коаліційної угоди та ухвалення пакета антикризових заходів.

За його словами, голова парламенту може бути обраний і без участі фракції БЮТ – силами інших чотирьох фракцій.