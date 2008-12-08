ПР радить Ющенку «виконати своє право, а не смикатися вперед-назад»

Ні з жодною політичною силою у Партії регіонів остаточно не узгоджені документи про створення коаліції, заявив журналістам перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, переговори тривають з представниками всіх фракцій.

Він підкреслив: «Ні за жодним напрямком остаточно узгоджених документів, зокрема й тих, які гуляють в Інтернеті, немає».

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, фракція Партії регіонів запропонувала кандидатуру свого представника, першого заступника голови парламенту Олександра ЛАВРИНОВИЧА на посаду спікера з тим, щоб розблоковувати роботу Верховної Ради, але поки що немає згоди представників інших фракцій підтримати цю кандидатуру.

Він вважає, що якщо завтра не вдасться вирішити питання про обрання голови ВР, то тоді немає ніякої необхідності приймати законопроекти, оскільки їх нікому буде підписувати.

На думку О.ЄФРЕМОВА, в такому разі завтра можна було б обговорити економічну ситуацію в країні з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і представниками Нацбанку.

За його словами, завтрашнє можливе голосування щодо спікера відобразило б можливість створення коаліції в парламенті. При цьому, сказав О.ЄФРЕМОВ, є кілька кандидатур на цю посаду.

Він підкреслив, що залежно від домовленостей керівників фракцій, або завтра буде голосування по кандидатурі голови парламенту, або переговори продовжаться.

О.ЄФРЕМОВ додав, що якщо впродовж кількох днів не будуть досягнуті домовленості і парламент не працюватиме, то Президент України «має виконати своє конституційне право, а не смикатися вперед-назад».