Ющенко у Вільнюсі підпише документ про стратегічну співпрацю

Глава України Віктор Ющенко сьогодні з короткостроковим візитом відвідає Вільнюс, де зустрінеться зі своїм литовським колегою Валдасом Адамкусом і новим прем`єр-міністром Андрюсом Кубілюсом, повідомляє прес-секретар Президента України.

У планах одноденного візиту широке коло питань - від двосторонніх відносин до євроатлантичної співпраці. Після зустрічі передбачається підписати документ, що визначає литовсько-українську стратегічну співпрацю на 2009-2010 рр.

Під час візиту велику увагу буде приділено енергетичній співпраці двох країн у таких аспектах:

- Більш дієва співпраця в рамках ЄАНТК (Євроазійського нафтотранспортного коридору) на базі практичної реалізації проекту нафтотранспортного коридору Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ з можливим відгалуженням до території Литви

- Створення та наповнення дієвими проектами Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору

- Співпраця в галузі електроенергетики та розвитку альтернативних джерел енергетики. Українська сторона зацікавлена у переведенні у площину практичного експертного обговорення питання щодо можливостей довгострокового імпорту Литвою електроенергії з України.

Головний документ, який буде підписано під час візиту – Дорожня карта розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литовською Республікою на 2009-2010 роки. У ньому представлено алгоритм взаємодії двох країн на найближчу перспективу. Насамперед – це підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України.