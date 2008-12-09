У ПР готуються вітати Литвина зі спікерством

Народний депутат України, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключає, що сьогодні фракції Блоку Юлії Тимошенко, "Наша Україна – Народна самооборона" і Блоку Литвина спробують проголосувати за обрання голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам О.ЄФРЕМОВ припустив, що це буде кандидатура Володимира ЛИТВИНА. Представник ПР сказав: «Можу його привітати, якщо його буде обрано спікером, але, на жаль, я не зможу привітати державу, тому що нічого в кращий бік з тією самою конфігурацією людей, які довели країну до кризи, не зміниться».

Водночас О.ЄФРЕМОВ не виключає, що за кандидатуру від цих трьох фракцій не набереться необхідної кількості голосів. За його словами, у такому разі всі дії можна розцінювати як «спосіб тиску на депутатів Партії регіонів, щоб вони пішли на якісь поступки».

«Але я думаю, це марне заняття, тому що ми дуже свідомо підходимо до вирішення тих питань, які перед нами стоять», - додав він.

За його словами, якщо Партія регіонів ухвалює якесь рішення, то «її не треба примушувати в цьому».

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня О.ЄФРЕМОВ повідомив, що фракція Партії регіонів висунула на посаду голови Верховної Ради кандидатуру першого заступника голови ВР Олександра ЛАВРИНОВИЧА.