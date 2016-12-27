У МЗС пояснили, чому Україна не могла утриматись від голосування за резолюцію ООН щодо Ізраїлю

Про це заявив обраний державний секретар МЗС України, директор департаменту країн Близького Сходу та Африки Андрій Заяць, передає 5 канал.

"Під час підготовки до цього голосування зважувалися усі можливі варіанти. Було зважено всі "за" і "проти". В результаті керівництвом було прийнято рішення те, яке було реалізоване постійним представником України при ООН – проголосувати "за". Якби ми утрималися, уявімо – 13 країн-членів Радбезу голосують "за", серед них – такі давні і надійні партнери Ізраїлю, як Велика Британія, чи РФ, з якою дуже активні відносини нинішній уряд Ізраїлю підтримує – що би ми виграли? Безумовно, ізраїльський уряд був би нам вдячний, але те, що б ми програли – це дуже великий список", - заявив він.

Читайте такожНапередодні голосування резолюції щодо Ізраїлю Нетаньяху телефонував Порошенку і Гройсману - ЗМІ

Обраний державний секретар МЗС України додав: "Тому що таким чином ми б вийшли з логіки дотримування міжнародного права, до якого ми апелювали завжди, а з часу початку російської агресії ми використовуємо будь-яку можливість… Яким чином би довіряли словам постійного представника України".

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Ради, американська сторона утрималася. Раніше США блокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться.

Ізраїль відмовився виконувати прийняту в п'ятницю ввечері резолюцію.