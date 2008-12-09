У НУ-НС кажуть, що готові до консультацій з БЮТ і Литвином

Фракція "Наша Україна – Народна самооборона" готова розпочати консультації про створення коаліції з Блоком Юлії Тимошенко та Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, «союз БЮТ і Партії регіонів є загрозою для країни», і тому демократичні політичні сили мають продемонструвати державницький підхід.

В.КИРИЛЕНКО сказав, що минулого тижня було проведено декілька неофіційних консультацій між партіями, що входять до складу фракції НУ-НС. За їх результатами, зазначив В.КИРИЛЕНКО, вирішено, що демократичні політичні сили зобов’язані розпочати консультації про створення іншої коаліції (не БЮТ і Партії регіонів), а саме коаліції у складі «Нашої України», БЮТ і Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагадав, що указ про дострокові парламентські вибори не скасовано, а лише призупинено, і, таким чином, дав зрозуміти, що у разі не створення коаліції і не налагодження роботи парламенту він готовий поновити дію закону.