СБУ і Генпрокуратура перевіряють ще одного бютівця на корупцію

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Генеральної прокуратури припинили діяльність організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на незаконному відшкодуванні ПДВ, шахрайстві, незаконних операціях із векселями, контрабанді, ухиленням від сплати податків та проведенням незаконних оперативно-технічних заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, під час затримання організатора злочинної схеми та проведення слідчих дій з боку народного депутата України Костянтина БОНДАРЄВА (фракція БЮТ) було здійснено спроби втручання в роботу слідчо-оперативної групи.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, через кілька хвилин після невдалої спроби пройти до приміщення, де проводились слідчо-оперативні дії, згаданий депутат прикріпив на дверях звичайний аркуш паперу, на якому було віддруковано, що це приміщення є приймальнею народного депутата.

Говорячи про діяльність ОЗУ, М.ОСТАПЕНКО повідомила, що це угруповання за підтримки корупційних зв’язків з числа співробітників правоохоронних та контролюючих органів Одеського регіону, а також народних депутатів, налагодило механізм незаконного відшкодування ПДВ. В результаті перевірки підконтрольних угрупованню підприємств попереджено безпідставне відшкодування ПДВ на суму 12 млн. 107 тис. 631 грн., зменшено від’ємне значення з податку на додану вартість у розмірі понад 2,5 млн. грн., донараховано штрафних санкцій на суму понад 32 млн. грн.

Крім того, встановлено факт організації членами ОЗУ та їх спільниками замаху на заволодіння бюджетними коштами в процесі безпідставного відшкодування ПДВ на суму понад 8 млн. грн.

Водночас 1 грудня Генпрокуратурою за матеріалами СБУ щодо лідера угруповання – громадянки України, яка здійснила замах на заволодіння бюджетними коштами як відшкодування ПДВ на суму понад 50 млн. грн., порушено кримінальну справу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, саме під час затримання організатора злочинної схеми в дії слідчих намагався втрутитись народний депутат К.БОНДАРЄВ.

У даний час здійснюється перевірка правомірності його дій на предмет наявності в них ознак корупції, додала М.ОСТАПЕНКО.