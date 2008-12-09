У посольстві кажуть, що з Богатирьовою все добре

У Посольстві України в Російській Федерації повідомляють, що стан здоров`я секретаря Ради національної безпеки та оборони України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ задовільний.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства України в РФ.

«Під час служби через задуху Р.БОГАТИРЬОВА відчула легке нездужання, проте зараз жодних проблем у її самопочутті немає», - сказали в прес-службі.

Окрім цього, прес-службі повідомили, що після участі в похороні Патріарха Московського та Всієї Русі Алексія II Р.БОГАТИРЬОВА відвідала українське дипломатичне представництво, де взяла участь у поминальному обіді, організованому послом України в РФ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Інформація про погане самопочуття Р.БОГАТИРЬОВОЇ та надання їй медичної допомоги не відповідає дійсності», - наголосили в прес-службі.

Сьогодні низка ЗМІ поширила інформацію про те, що секретарю РНБО України Р.БОГАТИРЬОВІЙ, яка очолювала українську делегацію на похоронах Алексія II, стало погано під час церемонії відспівування патріарха в храмі Христа Спасителя в Москві.