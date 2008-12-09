В БЮТ немає жодних сумнівів - треба голосувати за Литвина

16:11, 09 грудня 2008
Політика
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Спікер буде вже сьогодні?

Високою є ймовірність голосування сьогодні за обрання голови Верховної Ради України.

Про це сказав в інтерв`ю УНІАН народний депутат України Святослав ОЛІЙНИК (БЮТ).

При цьому він зауважив, що у фракції БЮТ немає жодних сумнівів щодо необхідності голосування за кандидатуру Володимира ЛИТВИНА на посаду голови Верховної Ради України.

 

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