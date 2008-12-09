Литвин - спікер
17:45, 09 грудня 2008Політика
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За - 244 народних депутати
Лідера фракції Блоку Литвина Володимира ЛИТВИНА обрано головою Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 244 народні депутати з 422 зареєстрованих у залі.
Зокрема, «за» проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів фракції НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блок Литвина і три народні депутати з фракції Партії регіонів (Тарас ЧОРНОВІЛ, Василь ГРИЦАК та Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ).
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