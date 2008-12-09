Литвин - спікер

Лідера фракції Блоку Литвина Володимира ЛИТВИНА обрано головою Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 244 народні депутати з 422 зареєстрованих у залі.

Зокрема, «за» проголосували 154 депутати з фракції БЮТ, 40 депутатів фракції НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блок Литвина і три народні депутати з фракції Партії регіонів (Тарас ЧОРНОВІЛ, Василь ГРИЦАК та Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ).