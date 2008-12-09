Литвин каже, що розуміє тих нардепів, які за нього не голосували

Новообраний голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має намір організувати результативну роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після обрання на посаду спікера.

В.ЛИТВИН подякував народним депутатам, які його підтримали, «а також колегам, які не голосували». «Я все розумію», - додав він.

«Своє призначення я бачу в тому, щоб нам зорганізувати роботу колективу Верховної Ради України, щоб у нас була злагоджена робота, і головне - щоб був результат», - підкреслив В.ЛИТВИН.