Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить підстав для зміни прем’єр-міністра та кардинальних змін у складі уряду.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання УНІАН, чи подаватиме коаліція кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра України Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ з тим, щоб він вніс її на затвердження парламенту і чи не очікує коаліція з цього приводу «сюрпризів від Президента».

В.ЛИТВИН підкреслив: «я сьогодні не бачу підстав, у тому числі правових, з приводу того, щоб почати кардинально міняти уряд, насамперед прем`єр-міністра України».

Він зазначив, що на сьогодні є прем`єр-міністр України, є уряд. І при цьому припустив: «цілком очевидно, що будуть пропозиції, в тому числі від уряду, від коаліції щодо складу уряду».