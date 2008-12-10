Черновецький сподівається на нову коаліцію у ВР

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив сподівання, що з формуванням коаліції розпочнеться дійсно конструктивна робота Верховної Ради України.

Про це йдеться у коментарі мера столиці, текст якого переданий УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

«Країна втомилася від бездіяльності Верховної Ради України. Вже протягом тривалого часу не приймаються життєво важливі закони. Сподіваюся, що з формуванням коаліції та обранням спікера почнеться нормальна й конструктивна робота законодавчої влади», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Київський міський голова вважає, що першочерговим завданням ВР має стати робота над державним бюджетом України на 2009 рік.

«Багато часу втрачено на порожні інтриги і кулуарні розмови. Залишилося дуже мало часу до нового року. Вважаю, що народні депутати повинні відкласти політичне марнослів`я та зосередитися на прийнятті бюджету-2009. Цього чекає вся Україна», – зауважив мер Києва.

Він зазначив, що дуже важливою проблемою є законодавча неврегульованість відносин і фінансування в житлово-комунальній сфері, а також питання тарифної політики та реформ у сфері ЖКГ.