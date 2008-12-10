У Литвина кажуть, що ще не починали прицінюватися до портфелів

Блок Литвина ще не розглядав питання щодо визначення кандидатур на посади в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ в інтерв’ю журналістам.

«Це абсолютно щиро», - додав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, «у нас буде серйозне засідання фракції, і ми будемо розглядати це питання через призму завдань, поставлених в коаліційній угоді».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що зміни у складі уряду мають відбутись. За словами депутата, «є потреба зміцнювати деякі галузі». В той же час він відмовився говорити, яких саме членів Кабміну можуть поміняти.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що кандидатури на посади міністрів мають розглядатися «винятково через призму фаховості і професіоналізму, а не через призму партійного активізму і вірнопідданства».

Депутат зазначив, що розмови про те, чи створена коаліція, і чи увійшла до неї фракція «Наша Україна – Народна самооборона» «нецікаві».

За його словами, за обрання Володимира ЛИТВИНА головою Верхвоної Ради голосували представники всіх фракцій, представлених у парламенті, оскільки його кандидатура не викликає «алергії несприйняття».

Разом із тим О.ЗАРУБІНСЬКИЙ висловив думку, що, можливо, кандидатура В.ЛИТВИНА не подобається тим, «хто знаходиться за межами парламенту». За його словами, на сьогодні головне завдання зробити так, щоб ВР «була ефективним, незалежним інститутом влади, яким до цього не була».

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 грудня, народні депутати обрали В.ЛИТВИНА головою ВР.

Після обрання В.ЛИТВИН оголосив про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Сьогодні на засіданні Кабміну прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що найближчим часом можуть бути внесені зміни до складу уряду у зв`язку зі створенням у Верховній Раді нової коаліції, а також може бути прийнята програма дій Кабінету міністрів.